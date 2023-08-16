Официально: Защитник ПСЖ продолжит карьеру в Аль-Араби

27-летний центральный защитник ПСЖ и сборной Сенегала (23 матча) Абду Диалло продолжит карьеру в Аль-Араби из Катара.

По данным Transfermart, катарцы заплатили французам 15 млн. евро.

В 2019 году ПСЖ отдали Боруссии Д. за Диалло 32 млн. евро.

За три года в ПСЖ Диалло сыграл в 75 поединках, а прошлый сезон он провел в аренде у РБ Лейпциг, на его счету 15 матчей.