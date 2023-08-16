Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Защитник ПСЖ продолжит карьеру в Аль-Араби
Катарцы заплатили 15 млн. за игрока сборной Сенегала
Фото: rbleipzig.com
27-летний центральный защитник ПСЖ и сборной Сенегала (23 матча) Абду Диалло продолжит карьеру в Аль-Араби из Катара.
По данным Transfermart, катарцы заплатили французам 15 млн. евро.
В 2019 году ПСЖ отдали Боруссии Д. за Диалло 32 млн. евро.
За три года в ПСЖ Диалло сыграл в 75 поединках, а прошлый сезон он провел в аренде у РБ Лейпциг, на его счету 15 матчей.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Квалификация ЛЧ. Вылет Марселя, лёгкие прогулки для Браги и ПСВ
- Задолженность по зарплате в Ворскле составляет три месяца, - СМИ
- Официально: Неймар перешел в Аль-Хиляль
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн