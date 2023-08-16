Globo: У Неймара не было предложений от европейских клубов

Экс-форвард “Пари Сен-Жермен” Неймар согласился на предложение “Аль-Хиляля” из-за того, что у него не было вариантов в Европе. Тем не менее, бразилец не намерен задерживаться на Ближнем Востоке.

Об этом рассказывает бразильское издание Globo.

Прежде всего Неймар хотел разорвать отношения с “Пари Сен-Жермен”, а финансовая сторона перехода в “Аль-Хиляль” была для него на втором плане. Бразилец не был больше счастлив в Париже, но и чемпион Франции был рад возможному с ним расставанию. Новый тренер ПСЖ Луис Энрике сообщил Неймару, что не видит его в команде. Также руководство “Пари Сен-Жермен” акцентировало на том, что хочет строить свой проект вокруг Мбаппе, и двум звездам в команде больше не было места.

Неймар хотел вернуться в “Барселону” или перейти в другой топ-клуб, но за последние десять дней ни один европейский гранд не сделал ему предложение. Ко всему прочему, у “Барсы” не только не было финансов на трансфер Неймара, но против его перехода выступил и Хави.

Ранее The Independent информировал, что Неймара предлагали "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Баварии" и "Реалу", но все они по разным причинам отказались от этого трансфера.

У Неймара было два выбора: или оставаться в “ПСЖ”, но находится вне команды, или перейти в Саудовскую Аравию. Выбор был сделан в пользу “Аль-Хиляля”. Неймар надеется, что краткосрочный контракт (на два сезона) позволит ему вернуться в элитный европейский футбол в 2025 году.

Неймар заработает за два сезона в “Аль-Хиляле” 320 млн евро. Париж получит около ста миллионов евро за переход бразильца, большая часть из них фиксированная сумма, остальное – бонусы.

Неймар будет играть в одной команде с Калиду Кулибали, Рубеном Невешом и Сергеем Милинкович-Савичем. Тренирует “Аль-Хиляль” Жорже Жезуш.