Неймар: Новый вызов. Вот почему я перешел в Саудовскую Аравию

Неймар назвал переход в Аль-Хилаль новым вызовом для себя.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень меняется, лига совершила очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособна – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленной цели. Считаю, что конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все иначе, но это новый вызов», – сказал бразилец.

по данным Transfermarkt, "ПСЖ" получил за Неймара 90 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов.

Неймар подписал контракт сроком на два года, за которые бразилец получит 160 миллионов евро.