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Неймар: Новый вызов. Вот почему я перешел в Саудовскую Аравию

Франция
(1 голосов)

Новый вызов для бразильца

Неймар: Новый вызов. Вот почему я перешел в Саудовскую Аравию

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

UA-Футбол
Новина українською

Неймар назвал переход в Аль-Хилаль новым вызовом для себя.

«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень меняется, лига совершила очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособна – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленной цели.

Считаю, что конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все иначе, но это новый вызов», – сказал бразилец.

по данным Transfermarkt, "ПСЖ" получил за Неймара 90 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов.

Неймар подписал контракт сроком на два года, за которые бразилец получит 160 миллионов евро.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AlHilal Saudi Club

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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
17.08.2023 в 10:41
Був би чесним,написав просто ""класні великі бабки".
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