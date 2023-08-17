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Неймар: Новый вызов. Вот почему я перешел в Саудовскую Аравию
Новый вызов для бразильца
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
Неймар назвал переход в Аль-Хилаль новым вызовом для себя.
«Я здесь, чтобы помочь лиге расти все сильнее и сильнее. Она уже очень меняется, лига совершила очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособна – особенно после переходов таких новичков этим летом. Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленной цели.
Считаю, что конкуренция – это важно. Вот почему я и перехожу в эту лигу. Конечно, здесь все иначе, но это новый вызов», – сказал бразилец.
по данным Transfermarkt, "ПСЖ" получил за Неймара 90 миллионов евро. С учетом бонусов сумма может вырасти до 120 миллионов.
Неймар подписал контракт сроком на два года, за которые бразилец получит 160 миллионов евро.
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