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В ПСЖ удивлены, что Реал не сделал предложения по покупке Килиана
С французом готовы расстаться за 250 миллионов евро
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
В "ПСЖ" не понимают почему клуб, который был так заинтересован в Килиане Мбаппе ещё не сделал предложения о его покупке. "Парижский" клуб готов продать нападающего, если за него предложат 250 миллионов евро.
В клубе не понимают, почему предложения нет, учитывая угрозу продления контракта между сторонами.
Между клубами прошла встреча с переговорами о новом контракте. В "ПСЖ" оптимистично смотрят на перспективу продления контракта, хотя и встреча окружения игрока с руководством ничего не означает, как отмечает AS.
Напомним, что недавно Мабппе вернули в состав, после недопуска к предсезонному турне и тренировкам с командой.
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