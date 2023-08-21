В ПСЖ удивлены, что Реал не сделал предложения по покупке Килиана

В "ПСЖ" не понимают почему клуб, который был так заинтересован в Килиане Мбаппе ещё не сделал предложения о его покупке. "Парижский" клуб готов продать нападающего, если за него предложат 250 миллионов евро.

В клубе не понимают, почему предложения нет, учитывая угрозу продления контракта между сторонами.

Между клубами прошла встреча с переговорами о новом контракте. В "ПСЖ" оптимистично смотрят на перспективу продления контракта, хотя и встреча окружения игрока с руководством ничего не означает, как отмечает AS.

Напомним, что недавно Мабппе вернули в состав, после недопуска к предсезонному турне и тренировкам с командой.