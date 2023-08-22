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СМИ: Килиан Мбаппе в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

В новом контракте будет прописана сумма отступных

СМИ: Килиан Мбаппе в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"ПСЖ" продолжает переговоры с Килианом Мбаппе на счет нового контракта.

Предполагается, что клуб предложил игроку продлить контракт при условии внесения в него обязательной суммы отступных. По сообщениям The Times, эта сумма будет составлять 150 млн. фунтов. Клуб и игрок пришли к определенным компромиссам после долгих переговоров и стороны близки к продлению контракта.

Мбаппе уже вернулся в состав команды и сыграл первый поединок в новом сезоне. Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 261 матч, забил 213 мячей и отдал 98 результативных передач.

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В статье: Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
thetimes

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Комментарии (3)
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denis_m
22.08.2023 в 14:59
І буде знов на других ролях.У Холанда чи Беллінгема шансів отримати ЗМ в наступному році буде набагато більше,чим у нього.(за цей рік дадуть за ЧМ Мессі).А можливо і безтрофейний буде взагалі з таким слабким ПСЖ.
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0
-1
La Scala (Milano)
22.08.2023 в 14:30
Буде ще як мінімум рік гнити
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+1
-2
Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.08.2023 в 15:14
Гнити, як ти, сєпар???
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+1
0

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