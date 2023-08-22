СМИ: Килиан Мбаппе в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ

"ПСЖ" продолжает переговоры с Килианом Мбаппе на счет нового контракта.

Предполагается, что клуб предложил игроку продлить контракт при условии внесения в него обязательной суммы отступных. По сообщениям The Times, эта сумма будет составлять 150 млн. фунтов. Клуб и игрок пришли к определенным компромиссам после долгих переговоров и стороны близки к продлению контракта.

Мбаппе уже вернулся в состав команды и сыграл первый поединок в новом сезоне. Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 261 матч, забил 213 мячей и отдал 98 результативных передач.