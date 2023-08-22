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Вест Хэм хочет подписать Экитике из ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Альтернатива Балогуну

Вест Хэм хочет подписать Экитике из ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Вест Хэм" рассматривает подписание Уго Экитике из "ПСЖ". В скором времени "молотобойцы" направят парижскому клубу предложение об аренде.

Нападающий связан контрактом с "парижанами" до лета 2027-го. Прошлый сезон он провел в аренде в "ПСЖ" из "Ренна", а этим летом столичный клуб выкупил контракт француза за 28,5 миллионов евро.

"Вест Хэм" хочет арендовать форварда с опцией выкупа за 35 миллионов евро. Ранее "молотобойцы" также интересовались Фоларином Балогуном из "Арсенала". За американца "гуннеры" просят 50 миллионов фунтов, а "Вест Хэм" рассчитывает закрыть сделку за 35 миллионов.

В прошлом сезоне Эктитке провел за "ПСЖ" 32 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Пари Сен-Жермен Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Юго Экитика
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Источник:
lequipe.fr

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