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Sky Sports: Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

Франция
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Бесплатного трансфера следующим летом не будет

Sky Sports: Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе ведет переговоры с "ПСЖ" о продлении соглашения, которое истекает летом 2024-го. Игрок может активировать опцию продления до лета 2025-го.

При этом француз может подписать и более длительное соглашение.

Ранее сообщалось, что "Реал" сделает предложение по Килиану Мбаппе в последние дни трансферного окна.

Напомним, что "Реал" пытается купить Килиана уже третье трансферное окно подряд. Год назад футболист в последний момент продлил контракт с "ПСЖ", вместо того, чтобы, как ожидалось, перейти в "Реал".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
skysports.com

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