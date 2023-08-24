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Sky Sports: Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта с ПСЖ
Бесплатного трансфера следующим летом не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе ведет переговоры с "ПСЖ" о продлении соглашения, которое истекает летом 2024-го. Игрок может активировать опцию продления до лета 2025-го.
При этом француз может подписать и более длительное соглашение.
Ранее сообщалось, что "Реал" сделает предложение по Килиану Мбаппе в последние дни трансферного окна.
Напомним, что "Реал" пытается купить Килиана уже третье трансферное окно подряд. Год назад футболист в последний момент продлил контракт с "ПСЖ", вместо того, чтобы, как ожидалось, перейти в "Реал".
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