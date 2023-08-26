ПСЖ – Ланс 3:1. Мбаппе-фьюжн в созвучии с академичным стилем Энрике

Лига 1. 3-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ланс 3:1

Голы: Асенсио 45, Мбаппе 52, 90+1 – Шкриньяр 90+6 (аг)

Супергруппы обречены на распад. Зашкаливающий уровень таланта не всегда конвертируется в соответствующего уровня продукт. Звёзды на то и звёзды, что при тесном взаимодействии могут столкнуться и образовать чёрную дыру. В нашей Галактике такое в среднем присходит раз в 10 тысяч лет. В мире футбола это явление куда более частое. Примером мог послужить практически любой сезон ПСЖ после прихода катарских денег.

Сумрачный гений Неймара иногда дарил настоящую красоту, но никогда – весомых результатов. Но с ним Мбаппе хотя бы мог сосуществовать. После приезда мессии два года назад хрупкий баланс, который могли найти редкие умы вроде Тухеля, был необратимо нарушен. Снова обретя своего футбольного отца, Неймар стал постепенно уходить в себя и возвращался в реальность лишь в канун катарского Мундиаля. Мбаппе же оказался на бэк-вокале, теша своего эго лишь количеством результативных действий. И пассивно-агрессивно угрожал своим каталонским друзьям отъездом в Мадрид.

Летом банда наконец распалась. Величайший в истории уехал на гастроли в США, где его встречали словно члена Битлов. Виртуоз Jogo Bonito уехал на Ближний Восток. И Мбаппе наконец задышал полной грудью. Теперь вместо ожидания своих редких сольных партий француз может наслаждаться творческой свободой, пока остальной коллектив усердно исполняют указания дирижёра Луиса Энрике.

"Пари Сен-Жермен" быстро освоил основы футбола Энрике. С их культурой паса иначе быть и не могло. Но даже на более поздних витках развития этот стиль будет оставаться пресным и слишком академичным. Потому для вхождения в хит-парады европейских топов (плей-офф Лиги Чемпионов) им нужен будет свой х-фактор. А именно джазовые импровизации Мбаппе. Сегодня Париж наконец их услышал. И звучали они вполне сносно под аккомпанемент тики-така ритмов.

"Ланс" выглядел лёгкой жертвой для первой победы Энрике. Потеряв капитана Секу Фофана и главного голеадора Лои Опенда, "кроваво-золотые" на старте сезона были далеки от идеалов минувшей кампании. Вкупе с сохранением агрессивного стиля это обещало комфортные условия для набегов Мбаппе и Дембеле. Ложная девятка Асенсио должен был усилить эффект, создавая дыры для новых фронтменов атаки Парижа.

Но первым отличился неожиданно именно Асенсио. Терпеливо и качественно разыгрывая мяч, ПСЖ не создавал никакой остроты в позиционных атаках. Угроза создавалась только в контратаках. Мбаппе свой выход на 30-й минуте не реализовал, хотя исполнили скрещивания они с Усманом эффектно. Под занавес тайма Париж выбежал в ещё одну быструю атаку. Асенсио оказался перед штрафной. Искал пас на Килиана, но Медина не стал выдвигаться на испанца, держа в голове Мбаппе, потому испанец исполнил коронный дальний удар.

На старте второго тайма Мбаппе удвоил перевес после классной стенки с Эрнандесом и эффектного удар в одно касание. На этом интрига была убита. Париж перешёл на контроль. Асенсио и Дембеле загубили по роскошному моменту, чтобы не затмевать Мбаппе. А тот на радостях оформил под конец игры дубль. Смазал впечатление глупый автогол в концовке, начатый с Доннаруммы и неудачного выноса итальянца в аут вместо передачи. 3:1. Такую тёплую ванну Мбаппе на Мадрид не променяет.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу, 83) – Заир-Эмери (Солер, 88), Витинья, Угарте – Дембеле (Фабиан, 80), Асенсио, Мбаппе

Ланс: Самба – Гради, Дансо, Медина – Франковски (ле Кардинал, 46), Самед (Спирингс, 46), Диуф (Кошта, 83), Мачадо – Томассон (Ваи, 58), Фюльжени (Гилавоги, 74) – Сотока