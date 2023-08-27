  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Осечка Ренна, вторая победа Страсбура и очередной гол Микотадзе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Осечка Ренна, вторая победа Страсбура и очередной гол Микотадзе

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Ренн упустил перевес в два гола

Лига 1. Осечка Ренна, вторая победа Страсбура и очередной гол Микотадзе

Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter

Новина українською

Лига 1, 3-й тур

Ренн – Гавр 2:2

Голы: Блас 10, Ву 24 – Алиуи 40, 70

Удаление: Грансир 62 (гости)

Страсбур – Тулуза 2:0

Голы: Эмегха 52, Бельгард 89

Монпелье – Реймс 1:3

Голы: аль-Тамари 45+4 – Абдельхамид 8, Теума 41, 56

Клермон – Мец 0:1

Гол: Микотадзе 69

По теме
yellow-arrow
Вератти близок к переезду в Катар
yellow-arrow
Бывший одноклубник Малиновского перейдет из Марселя в итальянский клуб
yellow-arrow
ПСЖ – Ланс 3:1. Мбаппе-фьюжн в созвучии с академичным стилем Энрике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде