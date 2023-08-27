Франция
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Лига 1. Осечка Ренна, вторая победа Страсбура и очередной гол Микотадзе
Ренн упустил перевес в два гола
Фото: Ligue 1 Uber Eats, Twitter
Лига 1, 3-й тур
Ренн – Гавр 2:2
Голы: Блас 10, Ву 24 – Алиуи 40, 70
Удаление: Грансир 62 (гости)
Страсбур – Тулуза 2:0
Голы: Эмегха 52, Бельгард 89
Монпелье – Реймс 1:3
Голы: аль-Тамари 45+4 – Абдельхамид 8, Теума 41, 56
Клермон – Мец 0:1
Гол: Микотадзе 69
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