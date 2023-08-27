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Лига 1. Лион выстоял под натиском Ниццы

Франция
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Игра на Альянц Ривьере завершилась без голов

Лига 1. Лион выстоял под натиском Ниццы

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

Лига 1. 3-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Лион 0:0

Ницца: Булка – Аталь (Лотомба, 89), Тодибо, Данте, Бар – Сансон, Ндайшимие, Тюрам (Будауи, 83) – Лаборд (Буанани, 69), Моффи (Гессан, 89), Диоп (Браими, 83)

Лион: Риу – Кумбеди, Чалета-Цар, Диоманде, Тальяфико – Толиссо, Мейтленд-Найлз (Алверо, 71) – Шерки, Какре, Барколя – Сарр (Кадевере, 71)

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