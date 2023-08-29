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Айнтрахт отклонил предложение ПСЖ в 80 миллионов евро за своего форварда

Франция
(1 голосов)

Предложение ПСЖ не устроило Айнтрахт

Айнтрахт отклонил предложение ПСЖ в 80 миллионов евро за своего форварда

Фото: twitter.com/Eintracht

UA-Футбол
Новина українською

Ранее стало известно, что парижский клуб предложил 70+10 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего Рандаля Коло-Муани.

"Айнтрахт" не продаст игрока за эту сумму и уже уведомил об этом "ПСЖ", сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Переговоры продолжаются, клубы хотят достигнуть договоренности. Сам футболист настаивает на трансфере.

Отмечается, что французы не будут платить 100 миллионов евро за форварда. Немцы хотят получить более 80 миллионов евро и Юго Экитика. Следующие 48 часов будут играть решающую роль в судьбе сделки.

В прошлом сезоне на клубном уровне Коло Муани провел 45 матчей, забил 23 гола и оформил 14 ассистов.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
Florian Plettenberg

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