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ПСЖ предлагает Айнтрахту обмен с доплатой Экитике на Коло Муани
Для "парижан" выгодно, а для "Айнтрахта" нет
Фото: twitter.com/Eintracht
"ПСЖ" предложил "Айнтрахту" обмен с доплатой Юго Экитике на Рандаля Коло Муани. Сумма, которую получит немецкий клуб – 65 миллионов евро.
Ранее немцы отказались продавать Коло Муани в "ПСЖ" за 80 миллионов евро. Ответ на новое предложение с обменом на данный момент неизвестен.
Отметим, что Transfermarkt оценивает Экитике в 20 миллионов евро.
Коло Муани был лучшим бомбардиром "Айнтрахта" в прошлом сезоне с 23-мя голами в 46 матчах. Также он отдал 17 результативных передач.
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