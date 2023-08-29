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ПСЖ предлагает Айнтрахту обмен с доплатой Экитике на Коло Муани

Франция
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Для "парижан" выгодно, а для "Айнтрахта" нет

ПСЖ предлагает Айнтрахту обмен с доплатой Экитике на Коло Муани

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"ПСЖ" предложил "Айнтрахту" обмен с доплатой Юго Экитике на Рандаля Коло Муани. Сумма, которую получит немецкий клуб – 65 миллионов евро.

Ранее немцы отказались продавать Коло Муани в "ПСЖ" за 80 миллионов евро. Ответ на новое предложение с обменом на данный момент неизвестен.

Отметим, что Transfermarkt оценивает Экитике в 20 миллионов евро.

Коло Муани был лучшим бомбардиром "Айнтрахта" в прошлом сезоне с 23-мя голами в 46 матчах. Также он отдал 17 результативных передач.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен Юго Экитика Рандаль Коло Муани
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Источник:
lequipe.fr

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