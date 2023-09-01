Президент ПСЖ: Мбаппе - игрок ПСЖ, он потрясающий профессионал

Президент "ПСЖ" высказался о будущем Килиана Мбаппе.

"Еще есть время до закрытия трансферного окна, но Килиан – игрок «ПСЖ». У нас с ним состоялись очень хорошие беседы, он потрясающий футболист, человек и профессионал.

Мы общались и с другими членами его семьи. Продление контракта? Не хочу говорить об этом", – сказал Нассер Аль-Хелайфи.