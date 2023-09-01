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Президент ПСЖ: Мбаппе - игрок ПСЖ, он потрясающий профессионал
Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" высказался о будущем Килиана Мбаппе.
"Еще есть время до закрытия трансферного окна, но Килиан – игрок «ПСЖ». У нас с ним состоялись очень хорошие беседы, он потрясающий футболист, человек и профессионал.
Мы общались и с другими членами его семьи. Продление контракта? Не хочу говорить об этом", – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Напомним руководство парижан отстраняло 24-летнего француза из-за отказа продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.
Действующее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года, после чего Килиан намерен перейти в "Реал"
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