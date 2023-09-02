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Вейналдум подписал контракт с Аль-Иттифаком
"ПСЖ" тоже получит деньги за нидерландца
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в "Аль-Иттифаке". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации итальянского журналиста, 32-летний нидерландец подписал с саудовским клубом контракт на три года. В частности, хавбек уже прошел медицинское обследование в новом клубе.
"ПСЖ" получит за продажу игрока 10 миллионов евро.
Отмечается, что в Вейналдуме лично был заинтересован главный тренер "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард. Английский коуч хочет, чтобы Жоржиньо воссоединился в центре поля со своим бывшим партнером по "Ливерпулю" Джорданом Хендерсоном.
Напомним, прошлый сезон Вейналдум провел в аренде в римской "Роме". За итальянский клуб футболист сыграл в 23 матчах, забил 2 гола и оформил 1 ассист. Жоржиньо пропустил большую часть прошедшей кампании из-за травмы.
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