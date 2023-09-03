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11 друзей Энрике. ПСЖ представил всех новичков летнего трансферного окна
Хватит на основной состав
фото - ПСЖ
"ПСЖ" этим летом провел мощную трансферную кампанию. За время летнего окна клуб подписал 11 игроков, среди которых: Мануэль Угарте, Милан Шкриньяр, Арнау Тенас, Марко Асенсио, Гонсалу Рамуш, Усман Дембеле, Ли Кан Ин, Шер Ндур, Хави Симонс, Брэдли Барколя, Коло Муани.
Самым дорогим стал нападающий, которого парижане подписали в последний день трансферного окна. За француза Коло Муани "ПСЖ" заплатили 95 миллионов.
Всего на подписание новичков клуб потратил 321 миллион по данным transfermarkt, учитывая что некоторые игроки из списка были оформлены бесплатно.
????❤️????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2023
Our new coach Luis Enrique and the 1️⃣1️⃣ Parisian new signings at Campus PSG for the 23/24 season
✨ #HistoryIsMadeInParis pic.twitter.com/6yCeqKYKdS
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