Мбаппе сделал дубль во втором матче подряд и возглавил список бомбардиров Лиги 1

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе сделал дубль в матче против "Лиона" (4:1) в 4-м туре Лиги 1. 26 августа он дважды поразил ворота "Ланса" (3:1). В обоих этих матчах он вышел с первой минуты.

Также Мбаппе забил "Тулузе" (1:1) 19 августа, выйдя на замену. С 5 голами он лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Виссама Бен-Йеддера ("Монако") и Мостафу Мохамеда ("Нант").

Напомним, руководство парижан отстраняло 24-летнего француза из-за отказа продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно. Килиан не играл в 1-м туре Лиги 1 против "Лорьяна" (0:0). После матча стало известно, что игрок вернулся к тренировкам с командой.



Действующее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года, после чего Килиан намерен перейти в "Реал".