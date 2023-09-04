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В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аду в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем

Франция
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В клубе утверждают, что оба игрока хотели остаться

В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аду в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" прокомментировал слова Неймара о проведенном времени в клубе. Бразилец сравнил пребывание в столичной команде с адом.

"Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство.

Любопытно, что оба игрока хотели остаться в "ПСЖ", – заявили представители клуба L’Equipe.

Напомним, что Неймар ранее заявил следующее: "Месси побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы. Но в Париже он пережил ад, как и я".

Лео покинул "ПСЖ" в качестве свободного агента, подписав контракт с "Интер Майами", а за Неймара "Аль-Ахли" отдал около 90 миллионов евро. Считается, что за некоторое время до трансфера, клуб заявил бразильцу, что на него не рассчитывают.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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