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В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аду в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем
В клубе утверждают, что оба игрока хотели остаться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" прокомментировал слова Неймара о проведенном времени в клубе. Бразилец сравнил пребывание в столичной команде с адом.
"Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство.
Любопытно, что оба игрока хотели остаться в "ПСЖ", – заявили представители клуба L’Equipe.
Напомним, что Неймар ранее заявил следующее: "Месси побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы. Но в Париже он пережил ад, как и я".
Лео покинул "ПСЖ" в качестве свободного агента, подписав контракт с "Интер Майами", а за Неймара "Аль-Ахли" отдал около 90 миллионов евро. Считается, что за некоторое время до трансфера, клуб заявил бразильцу, что на него не рассчитывают.
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