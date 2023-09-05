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Мбаппе отказался от части бонусов в ПСЖ. Клуб сэкономит более 100 миллионов евро
Этим летом Килиан Мбаппе отказался от части бонусов по контракту с ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Как пишет L'Équipe, Мбаппе не хотел покидать "ПСЖ" прошлым летом, а клуб хотел сохранить игрока, но при условии, что он продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Стороны пока не договорились о продолжении сотрудничества, поэтому после нескольких недель конфликта "ПСЖ" и окружение Мбаппе пришли к джентльменскому соглашению, в рамках которого игрок отказался от части бонусов, предусмотренных по нынешнему контракту. Например, в этом финансовом году Килиан не получит бонус за лояльность, размер которого составляет 60-80 миллионов евро.
Благодаря уступкам со стороны Мбаппе "ПСЖ" удалось сэкономить более 100 миллионов евро - сумму, аналогичную той, что клуб получил бы в случае продажи игрока прошлым летом.
Отмечается, что сейчас позиция Килиана по поводу возможного продления контракта с "ПСЖ" не изменилась. Он не собирается подписывать новое соглашение и хочет уйти бесплатно летом 2024 года.
В этом сезоне нападающий, который летом в течение двух недель тренировался отдельно от "ПСЖ", забил 5 голов в 3 матчах Лиги 1.
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