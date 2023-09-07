Экс-наставник Челси отказался от работы в Лионе

Английский тренер Грэм Поттер отказался от возможности возглавить "Лион".

48-летний специалист считает этот вариант привлекательным, однако он решил, что пока не время возобновлять тренерскую деятельность.

Поттер остается без работы с апреля 2023 года, когда он был уволен с "Челси". Ранее он также возглавлял "Брайтон", "Суонси" и шведский "Эстерсунд".

Ожидается, что "Лион" в ближайшее время отправит Лорана Блана в отставку. "Ткачи" плохо начали сезон во французской Лиге 1, набрав 1 зачетный пункт в четырех матчах.