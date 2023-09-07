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Экс-наставник Челси отказался от работы в Лионе
Специалист не спешит возвращаться к тренерской деятельности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский тренер Грэм Поттер отказался от возможности возглавить "Лион".
48-летний специалист считает этот вариант привлекательным, однако он решил, что пока не время возобновлять тренерскую деятельность.
Поттер остается без работы с апреля 2023 года, когда он был уволен с "Челси". Ранее он также возглавлял "Брайтон", "Суонси" и шведский "Эстерсунд".
Ожидается, что "Лион" в ближайшее время отправит Лорана Блана в отставку. "Ткачи" плохо начали сезон во французской Лиге 1, набрав 1 зачетный пункт в четырех матчах.
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