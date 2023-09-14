  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Ницца: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.09.2023 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

ПСЖ - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

twitter.com/ogcnice

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Франции для украинского зрителя не очень интересен. Особенно после ухода оттуда Руслана Малиновского, Лионеля Месси, Неймара… И все же иногда есть смысл посмотреть на тамошних грандов. Точные, гранда, каковым является ПСЖ. В рамках пятого тура он сыграет против "Ниццы".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в пятницу, 15-го сентября 2023-го года, в 22:00. Смотреть онлайн прямую трансляцию в Украине можно на видеосервисе MEGOGO. Если точнее, матч покажет канал MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу ПСЖ - Ніцца
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой трансляции, организованной матч-центром UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе попрощался с одноклубником и назвал его одним из лучших игроков, которых он видел
yellow-arrow
Источник - Бывший игрок сборной Италии, триумфатор Чемпионата мира 2006 года, возглавит Лион. Это не Гаттузо
yellow-arrow
Германия - Франция. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде