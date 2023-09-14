ПСЖ - Ницца. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Чемпионат Франции для украинского зрителя не очень интересен. Особенно после ухода оттуда Руслана Малиновского, Лионеля Месси, Неймара… И все же иногда есть смысл посмотреть на тамошних грандов. Точные, гранда, каковым является ПСЖ. В рамках пятого тура он сыграет против "Ниццы".

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Матч состоится в пятницу, 15-го сентября 2023-го года, в 22:00. Смотреть онлайн прямую трансляцию в Украине можно на видеосервисе MEGOGO. Если точнее, матч покажет канал MEGOGO Футбол 2.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ПСЖ - Ніцца Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий благодаря текстовой трансляции, организованной матч-центром UA-Футбол.