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ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Ницца: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча чемпионата Франции

twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Матч ПСЖ "Ницца" состоится в пятницу, 15 сентября, в 22:00. Видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO: смотреть можно по каналу MEGOGO Футбол 2.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Франции

ПСЖ 22:00 "Ницца"

Онлайн видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу ПСЖ - Ніцца
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