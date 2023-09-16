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Первое поражение Энрике. ПСЖ – Ницца 2:3. Видео голов и обзор матча

Франция
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Парижане сенсационно уступили

Первое поражение Энрике. ПСЖ – Ницца 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор поединка пятого тура Лиги 1, в котором действующий чемпион ПСЖ потерпел домашнее поражение от “Ниццы”. Гости первыми открыли счет, но Мбаппе быстро выровнял цифры на табло. После перерыва Килиан забил второй гол, однако это не помогло хозяевам вырвать ничью – "Ницца" во втором тайме забила еще дважды. Первое поражение Луиса Энрике в Париже.

ПСЖ – Ницца 2:3

Голы: Мбаппе 29, 87 – Моффи 53, 69, Лаборд 69

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В статье: Ницца Луис Энрике Пари Сен-Жермен
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