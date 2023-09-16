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ПСЖ установил антирекорд по набранным очкам в первых пяти турах Лиги 1 во время эры катарских шейхов
Энрике неудачно стартовал в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера ПСЖ в рамках пятого тура Лиги 1 потерпел домашнее поражение в матче против “Ниццы”. Статистический портал Opta имеет отрицательную статистику для столичной команды.
Это было первое поражение нового главного тренера парижан Луиса Энрике. В общей сложности за пять стартовых туров команда набрала восемь очков. Такой показатель является самым плохим со времен, когда клуб приобрела катарская компания Qatar Sports Investments.
Paris have just eight points after their first five games of the season in Ligue 1 (W2 D2 L1), their lowest tally under the QSI era. pic.twitter.com/CNZZczJWPl— OptaJean (@OptaJean) September 15, 2023
Сейчас "Пари Сен-Жермен" занимает третье место в турнирной таблице, уступая первому "Монако" двумя очками. В то же время у "монегасков" есть еще один матч в запасе.
Следующий поединок в рамках французского чемпионата ПСЖ проведет 24 сентября против принципиального соперника "Марселя". Кстати, у "провансальцев" (а также еще пяти команд) есть шанс обогнать "Пари Сен-Жермен" до конца текущего тура в турнирной таблице.
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