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ПСЖ установил антирекорд по набранным очкам в первых пяти турах Лиги 1 во время эры катарских шейхов

Франция
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Энрике неудачно стартовал в чемпионате

ПСЖ установил антирекорд по набранным очкам в первых пяти турах Лиги 1 во время эры катарских шейхов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера ПСЖ в рамках пятого тура Лиги 1 потерпел домашнее поражение в матче против “Ниццы”. Статистический портал Opta имеет отрицательную статистику для столичной команды.

Это было первое поражение нового главного тренера парижан Луиса Энрике. В общей сложности за пять стартовых туров команда набрала восемь очков. Такой показатель является самым плохим со времен, когда клуб приобрела катарская компания Qatar Sports Investments.

Сейчас "Пари Сен-Жермен" занимает третье место в турнирной таблице, уступая первому "Монако" двумя очками. В то же время у "монегасков" есть еще один матч в запасе.

Следующий поединок в рамках французского чемпионата ПСЖ проведет 24 сентября против принципиального соперника "Марселя". Кстати, у "провансальцев" (а также еще пяти команд) есть шанс обогнать "Пари Сен-Жермен" до конца текущего тура в турнирной таблице.

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В статье: Ницца Пари Сен-Жермен
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