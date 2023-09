ПСЖ установил антирекорд по набранным очкам в первых пяти турах Лиги 1 во время эры катарских шейхов

Вчера ПСЖ в рамках пятого тура Лиги 1 потерпел домашнее поражение в матче против “Ниццы”. Статистический портал Opta имеет отрицательную статистику для столичной команды.

Это было первое поражение нового главного тренера парижан Луиса Энрике. В общей сложности за пять стартовых туров команда набрала восемь очков. Такой показатель является самым плохим со времен, когда клуб приобрела катарская компания Qatar Sports Investments.

