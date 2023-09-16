Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике – о поражении ПСЖ от Ниццы: Доволен игрой своей команды
Несмотря на потерю очков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных в матче чемпионата Франции против "Ниццы":
“Ницца” – это сильная команда, которая умеет держать мяч. Нам нужно больше контролировать его. “Ницца” заслуживает победы. Надо выигрывать даже те матчи, в которых это сложно сделать.
Некоторые игроки вернулись в местоположение только накануне, но мы все равно должны были сыграть лучше. "Ницце" было тяжело противостоять, они еще не проигрывали в этом сезоне, играют в очень хороший футбол под руководством Фариоли. Они были сильнее, должны приветствовать их с победой.
Доволен игрой своей команды. Мы должны становиться лучше, по этому поводу я не волнуюсь”, - сказал Энрике.
ПСЖ занимает третье место в чемпионате Франции, однако еще шесть команд имеют шансы обогнать парижан до конца текущего тура.
Популярное сейчас
- Продолжат ли мерсисайдцы свою победную серию? Вулверхэмптон - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.23
- Экс-тренер Металлиста – о возможном предложении от российского клуба: Меня политика вообще не интересует
- Силы обороны уничтожили 350 россиян и около 90 единиц техники. Генштаб подытожил потери врага
- Германия - Франция. Анонс и прогноз товарищеского матча сборных на 12.09.2023
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО