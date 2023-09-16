Энрике – о поражении ПСЖ от Ниццы: Доволен игрой своей команды

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал поражение своих подопечных в матче чемпионата Франции против "Ниццы":

“Ницца” – это сильная команда, которая умеет держать мяч. Нам нужно больше контролировать его. “Ницца” заслуживает победы. Надо выигрывать даже те матчи, в которых это сложно сделать.

Некоторые игроки вернулись в местоположение только накануне, но мы все равно должны были сыграть лучше. "Ницце" было тяжело противостоять, они еще не проигрывали в этом сезоне, играют в очень хороший футбол под руководством Фариоли. Они были сильнее, должны приветствовать их с победой.

Доволен игрой своей команды. Мы должны становиться лучше, по этому поводу я не волнуюсь”, - сказал Энрике.