Ренн – Лилль 2:2. Доги упускают верную победу

Лига 1, 5-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лилль 2:2

Голы: Ассиньон 74, Салах 89 – Йоро 33, Диаките 62

"Лилль" упустил перевес в два мяча на Роазон Парк, позволив "Ренну" добыть ничью в последние четверть часа игры. "Ренн" таким образом остаётся одной из четырёх команд, которые не проигрывали в новой кампании Лиги 1. Но вряд ли Брюно Женезьо может быть доволен четвёртой ничьей кряду. Ровно как и Паулу Фонсека, коллективу которого вновь не хватило стойкости.

Сегодняшние соперники имеют репутацию наиболее "играющих" команд Лиги 1, приучив к яркому футболу со ставкой на атаку. Вопреки ожиданиям, матч был удивительно беден на события, кроме самих голов. На перерыв команды ушли с тремя ударами в сторон ворот на двоих.

Но даже в таких условиях болельщики увидели гол: Кабелла остроумно разыграл штрафной, забросив на Лени Йоро, после чего 17-летний центрбек в эффектной манере забил свой первый гол в карьере в рамках Лиги 1. Скука никуда не делась и во втором тайме, и вновь лишь Йоро сумел вернуть жизнь в игру. Кабелла снова классно исполнил штрафной, удар Йоро Манданда каким-то чудом взял, но на добивании первым подоспел Диаките. 0:2.

За полчаса до финального свистка игра казалось сделанной. Но парадоксальным образом "Лилль" упустил победу. Самое удивительное, что "Ренн" не прижимал соперника к воротам, не устраивал навал и не создавал реальной остроты. "Доги" сами отдали победу.

Голкипер Шевалье сначала на ровном месте отдал мяч сопернику на своей трети, а затем бросился исправлять ошибку и открыл Ассиньону ворота. Ещё одна невынужденная потеря "Лилля" на своей половине привела к выходу Салаха на ворота и голу после рикошета. 2:2. Удивительно бедная игра и результат, который не оставил довольным никого – "Ренн" искал долгожданную победу, "Лилль" снова без характера.

Ренн: Манданда – Ассиньон, Омари, Теате, Трюффер – Сантамария (Ридер, 64), Матич, Ле Фе (Блас, 64) – Бурижо, Гуири, Дуэ (Салах, 55)

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро, Умтити, Исмаили – Андре, Эйнджел Гомес – Языджи (Сантуш, 80), Кабелла (Гудмундссон, 89), Кавалейру (Харальдссон, 80) – Дэвид