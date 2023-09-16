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Ренн - Лилль 2:2. Камбэк догов. Обзор матча и видео голов

Франция
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Команда Исмаили не удержала победу

Ренн - Лилль 2:2. Камбэк догов. Обзор матча и видео голов

Фото: LOSC, Twitter

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В рамках 5-го тура чемпионата Франции "Ренн" и "Лилль" расписали результативную ничью. "Доги" забили дважды и хранили свои ворота "сухими" вплоть до 74-й минуты. Однако в концовке встречи хозяева поля выдали мощный отрезок и совершили камбэк, отыграв два мяча. После этого поединка команды соседствуют по таблице, занимая 6-е и 7-е места.

Лига 1, 5-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Лилль 2:2

Голы: Ассиньон 74, Салах 89 – Йоро 33, Диаките 62

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В статье: Ренн Лилль
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