Бенжамен Менди впервые за два года сыграл в официальном матче

В рамках 5-го тура французской Лиги 1 "Лорьян" на своем поле расписал результативную ничью с "Монако" – 2:2.

Во втором поле на поле в составе хозяев появился новичок Бенжамен Менди. 29-летний француз вышел на замену на 71-й минуте встречи.

Таким образом, Менди впервые за 763 дня сыграл в официальном матче. В последний раз до этого Бенжамен принимал участие в официальной игре 15-го августа 2021-го года (в матче 1-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити").

Напомним, два года назад Менди был отстранен от тренировок и матчей в составе "Ман Сити" из-за обвинений в изнасиловании. А в июле этого года с Бенжамена сняли все обвинения.