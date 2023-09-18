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Энрике о Лиге чемпионов: Одержимость – это плохо. ПСЖ играет во всех турнирах, чтобы их выиграть
В Париже одержимы Лигой чемпионов
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о желании выиграть Лигу чемпионов перед матчем первого тура против "Боруссии Дортмунд" 19-го сентября.
– Когда клуб одержим чем-то, это нельзя назвать хорошим знаком. Можно иметь цели, но одержимость – это плохо в любой сфере жизни.
Нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация в турнире. Футбол – чудесный вид спорта, в нем возможен любой результат. Можно провести прекрасный матч и проиграть, сыграть плохо и победить.
"ПСЖ" играет во всех турнирах, чтобы выиграть их. Это цель. Это очень амбициозно, но необходимо.
– Может ли Мбаппе помочь "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов?
– Для этого нужен большой состав. Даже не 11 игроков, а 23. Нужно сохранять скромность в моменты, когда это необходимо, но при этом быть амбициозными и едиными на поле, – сказал главный тренер "ПСЖ".
"ПСЖ" встретится с "Боруссией" завтра, 19-го сентября, в 22:00.
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