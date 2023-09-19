УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков ПСЖ в Катар, если признает, что сделки совершены для обхода финансового фэйр-плея

Катарский "Аль-Ахли" объявил о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Сообщалось, что клуб из Дохи заплатит более 20 миллионов евро за игрока. Ранее из "ПСЖ" в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в "Аль-Арабе" за 15 и 45 млн евро соответственно).

По информации L'Equipe, эксперты по финансовому фэйр-плей могут не учитывать суммы от этих трансферов в отчетности клуба, если посчитают, что сделки совершены между связанными сторонами, а завышенные суммы используют для обхода обязательств по балансировке счетов клуба.

В ближайшие недели эти три трансфера в катарские клубы будут тщательно изучены органом финансового контроля клубов УЕФА (ICFC). Ранее УЕФА уже оштрафовал "ПСЖ" на 65 миллионов евро (55 млн - условно) за финансовые нарушения.

"ПСЖ" принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments. Она не владеет ни "Аль-Ахли", ни "Аль-Араби".