Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков ПСЖ в Катар, если признает, что сделки совершены для обхода финансового фэйр-плея
УЕФА изучит трансферы игроков ПСЖ в Катар
Фото: twitter.com/alarabi_club
Катарский "Аль-Ахли" объявил о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Сообщалось, что клуб из Дохи заплатит более 20 миллионов евро за игрока. Ранее из "ПСЖ" в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в "Аль-Арабе" за 15 и 45 млн евро соответственно).
По информации L'Equipe, эксперты по финансовому фэйр-плей могут не учитывать суммы от этих трансферов в отчетности клуба, если посчитают, что сделки совершены между связанными сторонами, а завышенные суммы используют для обхода обязательств по балансировке счетов клуба.
В ближайшие недели эти три трансфера в катарские клубы будут тщательно изучены органом финансового контроля клубов УЕФА (ICFC). Ранее УЕФА уже оштрафовал "ПСЖ" на 65 миллионов евро (55 млн - условно) за финансовые нарушения.
"ПСЖ" принадлежит катарской компании Qatar Sports Investments. Она не владеет ни "Аль-Ахли", ни "Аль-Араби".
Популярное сейчас
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
- Циганков и Довбик разрывают Гранаду, уверенная победа Динамо, трансферный бан для Руха. Главные новости за 18 сентября
- Футболистки сборной Испании отказываются возвращаться в сборную после отстранения Рубиалеса и главного тренера команды
- ПСЖ установил антирекорд по набранным очкам в первых пяти турах Лиги 1 во время эры катарских шейхов
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО