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Месси рассказал о периоде в ПСЖ: После чемпионата мира я был единственным, кто не получил почестей от клуба

Франция
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В Париже Лео не чувствовал себя как дома

Месси рассказал о периоде в ПСЖ: После чемпионата мира я был единственным, кто не получил почестей от клуба

Getty Images

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о периоде в "ПСЖ". Он рассказал, что не получил почестей от клуба после победы на Мундиале, но понимает почему.

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"Все случилось не так, как я ожидал, но я всегда говорю, что все происходит по какой-то причине. Хоть там у меня дела и шли неважно, в этот период я стал чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине, так что если все должно было произойти именно так...

С Килианом (Мбаппе) у меня нормальные отношения, как и со всеми остальными. Ситуация (после чемпионата мира) была понятной – из-за нас они (сборная Франции) не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба, ну да ладно", – сказал аргентинец.

Напомним, что весной фанаты "ПСЖ" освистывали Лео с трибун, а также ультрас требовали его ухода, выступая перед клубным офисом в Париже.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Пари Сен-Жермен Чемпионат мира 2022
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Источник:
infobae.com

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