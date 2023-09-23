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Монако – Ницца 0:1. Чудеса Булки, два нереализованных пенальти Балогуна и дриблинг от Бога

Франция
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Ницца крадёт три очка на Стад Луи II

Монако – Ницца 0:1. Чудеса Булки, два нереализованных пенальти Балогуна и дриблинг от Бога

Фото: OGC Nice, twitter

Новина українською

Лига 1, 6-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Ницца 0:1

Гол: Бога 90+1

На 12-й и 55-й минутах Балогун не реализовал пенальти

Монако: Кен – Синго, Закария, Магасса (Марипан, 90) – Вандерсон, Камара (Матазо, 81), Фофана, Кайо Энрике (Якобс, 82) – Минамино (Боаду, 90), Головин – Балогун (Бен-Йеддер, 67)

Ницца: Булка – Лотомба (Аталь, 90), Данте, Тодибо, Бар – Ндайшиме, Сансон (Росарио, 64), Тюрам – Лаборд (Бальде, 78), Моффи (Гессан, 78), Диоп (Бога, 64)

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