Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако – Ницца 0:1. Чудеса Булки, два нереализованных пенальти Балогуна и дриблинг от Бога
Ницца крадёт три очка на Стад Луи II
Фото: OGC Nice, twitter
Лига 1, 6-й тур
Монако, Стад Луи II
Монако – Ницца 0:1
Гол: Бога 90+1
На 12-й и 55-й минутах Балогун не реализовал пенальти
Монако: Кен – Синго, Закария, Магасса (Марипан, 90) – Вандерсон, Камара (Матазо, 81), Фофана, Кайо Энрике (Якобс, 82) – Минамино (Боаду, 90), Головин – Балогун (Бен-Йеддер, 67)
Ницца: Булка – Лотомба (Аталь, 90), Данте, Тодибо, Бар – Ндайшиме, Сансон (Росарио, 64), Тюрам – Лаборд (Бальде, 78), Моффи (Гессан, 78), Диоп (Бога, 64)
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Черноморец второй, Александрия - в хвосте. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Александрия — Черноморец 1:5. Мастер-класс от Ротаня на тему "Как не надо играть в футбол?"
- В Севастополе второй раз за сутки раздаются мощные взрывы. Ракета прилетела в штаб Черноморскго флота РФ
- УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков ПСЖ в Катар, если признает, что сделки совершены для обхода финансового фэйр-плея
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн