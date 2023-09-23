Лига 1. Брест на последних минутах матча выжал минимальную победу в Лиона

Сегодняшний матч сложно назвать очень интересным, но все же немного ярких моментов было. Конечно, они намного более привлекают внимание, когда заканчиваются голами, но сегодня мы видели только один подобный случай. О нем и нескольких других интересностях сейчас и поговорим.

Первый тайм проходил полностью под диктовку хозяев - гости не имели даже намеков на серьезные возможности забить. На 5-й минуте Пьер Лис-Мелоу мел хороший шанс забить, после того как нанес удар со средней дистанции. Антони Лопеш был готов и отбил несильный удар в нижний угол ворот. Уже на 13-й Ле Дордон раньше всех откликнулся на передачу верхом и пробил головой рядом с перекладиной. Мяч ушел за линию ворот.

Чуть позже мы могли видеть еще несколько моментов. Лис-Мелоу поборолся за мяч после штрафного удара и смог пробить, находясь на углу штрафной площади. С такой дистанции надо забивать, но мяч прошел в нескольких метрах выше ворот. Дальше - куда опаснее. Жереми Ле Дордон бежит к воротам, открывается и просит отдать ему мяч. Получив его, он наносит удар, но попадает лишь в штангу. Мог бы быть великолепный гол - немного не повезло.

С началом второго тайма ничего значительно не изменилось. Можно лишь отметить, что гости начали чаще держать мяч, перепасовываясь в средине поле. После начала второй 45-минутки Бальде с линии штрафной наносит первый удар, который пришелся по центру ворот. Марко Бизот легко справился со своей задачей. Далее уже Ле Дордон. Игрок оказался в атакующей позиции на фланге, сместился и пробил, но немного мимо получилось.

На 70 минуте вышедший на замену Мартин Сатриано удачно пошел в обводку, оказался в штрафной и отлично пробил по воротам. Немного не попал в левый угол ворот, как и в предыдущем моменте. Чуть позже был момент уже у "Лиона" - Александр Ляказетт получил мяч в отличной позиции для удара на границе штрафной и выстрелил. Марко Бизот хорошо видел момент удара и отбил мяч, направленный в нижний угол ворот.

И только ближе к концу поединка стала видна развязка. На 87-й минуте Лала классно прошел флангом и навесил в центр поля. Стив Мунье выпрыгнул максимально высоко, и ударом головой в левый угол переиграл вратаря. Здесь Лопеш смог только развести руки - очень сложный мяч залетел.

Таким образом, "Брест" добывает очередные три очка и занимает первое место в таблице Лиги 1. "Лион" в свою очередь оказывается на 16 строчке с двумя баллами. Конечно, команда Фабио Гроссо должна что-то предпринимать и вылазить со дна. Однако пока этого не видно.

Лига 1, 6-й тур

Брест - Лион 1:0

Гол: Мунье 87

Брест: Бизот, Локо, Брасье, Шардоне, Лала, Магнетти, Лис-Мелоу, Камара, Сатриано, Ле Дордон, Дель Кастильо

Лион: Лопес, Мата, Диоманде, Тальяфико, Кумбеди, Акуоку, Какере, Толиссо, Ньяма, Морейра, Ляказетт

Предупреждение: Лес-Мелоу 31, Камара 64, Брасье 81 – Ньяма 10