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ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
ПСЖ - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
В этом матче точно не сыграют украинцы, но его все же следует посмотреть. Это французская классика. Вечное противостояние.
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Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24-е сентября, в 21:45. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 2.
Чемпионат Франции
ПСЖ 21:45 "Марсель"
Текстовая трансляция – UA-Футбол >>>
Трансляція матчу ПСЖ - МарсельСмотреть трансляцию
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