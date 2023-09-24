ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

В этом матче точно не сыграют украинцы, но его все же следует посмотреть. Это французская классика. Вечное противостояние.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24-е сентября, в 21:45. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 2.

Чемпионат Франции

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