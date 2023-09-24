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ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Марсель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ - Марсель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче точно не сыграют украинцы, но его все же следует посмотреть. Это французская классика. Вечное противостояние.

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Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24-е сентября, в 21:45. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 2.

Чемпионат Франции

ПСЖ 21:45 "Марсель"

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