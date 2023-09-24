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Соболь выйдет? Мец - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Мец - Старсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
В этом матче есть шанс увидеть украинца. Эдуард Соболь выступает за "Страсбург". Так что следим.
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Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24 сентября, в 14:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 3.
Чемпионат Франции
"Мец" 14:00 "Страсбург"
Текстовая трансляция – UA-Футбол >>>
Трансляція матчу Мец - СтрасбурСмотреть трансляцию
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