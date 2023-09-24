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Соболь выйдет? Мец - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция
(1 голосов)

Мец - Старсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Соболь выйдет? Мец - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче есть шанс увидеть украинца. Эдуард Соболь выступает за "Страсбург". Так что следим.

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Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24 сентября, в 14:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 3.

Чемпионат Франции

"Мец" 14:00 "Страсбург"

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