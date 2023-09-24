Соболь выйдет? Мец - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

В этом матче есть шанс увидеть украинца. Эдуард Соболь выступает за "Страсбург". Так что следим.

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Матч Лиги 1 состоится в воскресенье, 24 сентября, в 14:00. Смотреть прямую видеотрансляцию можно на видеосервисе MEGOGО – MEGOGО Футбол 3.

Чемпионат Франции

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