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Мбаппе получил повреждение в матче против Марселя
И был заменен на 32-й минуте
Фото: https://twitter.com/equipedefrance
Килиан Мбаппе получил повреждение в рамках 6-го тура против "Марселя". Форвард "ПСЖ" почувствовал дискомфорт после того, как заработал штрафной удар в начале поединка, с которого забил Хакими. После этого он был осмотрен врачами и продолжил игру.
Но француза хватило не на долго. На 32-й минуте при счете 1:0 он был заменен на Гонсалу Рамуша. После его ухода парижский клуб смог организовать еще один гол, автором которого стал Коло Муани.
На конец первого тайма счет 2:0.
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