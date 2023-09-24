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Мбаппе получил повреждение в матче против Марселя

Франция
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И был заменен на 32-й минуте

Мбаппе получил повреждение в матче против Марселя

Фото: https://twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Килиан Мбаппе получил повреждение в рамках 6-го тура против "Марселя". Форвард "ПСЖ" почувствовал дискомфорт после того, как заработал штрафной удар в начале поединка, с которого забил Хакими. После этого он был осмотрен врачами и продолжил игру.

Но француза хватило не на долго. На 32-й минуте при счете 1:0 он был заменен на Гонсалу Рамуша. После его ухода парижский клуб смог организовать еще один гол, автором которого стал Коло Муани.

На конец первого тайма счет 2:0.

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В статье: Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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