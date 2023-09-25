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Главный тренер ПСЖ рассказал о травме Килиана Мбаппе
Килиан был заменен из-за травмы на 32-й минуте матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о травме нападающего клуба Килиана Мбаппе, которую он получил в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Марселем". Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.
"Килиан Мбаппе? Это не очень серьезная проблема, но была боль, и было тяжело играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьезного, все в порядке", - приводит слова Энрике RMC Sport.
Напомним, Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 5 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 8 голов.
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