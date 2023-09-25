  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Главный тренер ПСЖ рассказал о травме Килиана Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер ПСЖ рассказал о травме Килиана Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Килиан был заменен из-за травмы на 32-й минуте матча

Главный тренер ПСЖ рассказал о травме Килиана Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о травме нападающего клуба Килиана Мбаппе, которую он получил в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Марселем". Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

"Килиан Мбаппе? Это не очень серьезная проблема, но была боль, и было тяжело играть. Разумнее было уйти с поля. Но ничего серьезного, все в порядке", - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен из-за травмы на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел португальский нападающий Гонсалу Рамуш. В нынешнем сезоне Килиан принял участие в 5 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 8 голов.

По теме
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
yellow-arrow
Разбили врага, но потеряли Мбаппе. ПСЖ - Марсель 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
ПСЖ – Марсель 4:0. Избиение младенцев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде