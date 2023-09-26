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Бывший тренер сборной Италии может возглавить Марсель
Итальянский тренер может вернуться к работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" продолжает рассматривать варианты нового тренера после того, как из-за конфликта с фанатами из клуба ушел Марсело Гарсия Тораль.
Временным наставником назначен Жак Абардонадо.
Как сообщает Foot Mercato, одним из кандидатов на вакантную должность стал экс-коуч сборной Италии Роберто Донадони. Он также известен по работе в "Наполи", "Дженоа" и ряде других итальянских клубов.
В настоящее время 60-летний специалист находится без контракта. Последним его клубом был "Шэньчжэнь", с которым он работал в сезоне 2019/20.
Ранее Министр спорта Франции призвала запретить фанатам "ПСЖ", оскорблявших марсельцев, посещать матчи.
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