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Бывший тренер сборной Италии может возглавить Марсель

Франция
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Итальянский тренер может вернуться к работе

Бывший тренер сборной Италии может возглавить Марсель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Марсель" продолжает рассматривать варианты нового тренера после того, как из-за конфликта с фанатами из клуба ушел Марсело Гарсия Тораль.

Временным наставником назначен Жак Абардонадо.

Как сообщает Foot Mercato, одним из кандидатов на вакантную должность стал экс-коуч сборной Италии Роберто Донадони. Он также известен по работе в "Наполи", "Дженоа" и ряде других итальянских клубов.

В настоящее время 60-летний специалист находится без контракта. Последним его клубом был "Шэньчжэнь", с которым он работал в сезоне 2019/20.

Ранее Министр спорта Франции призвала запретить фанатам "ПСЖ", оскорблявших марсельцев, посещать матчи.

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В статье: Роберто Донадони Марсель
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Источник:
Foot Mercato

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