Бывший тренер сборной Италии может возглавить Марсель

"Марсель" продолжает рассматривать варианты нового тренера после того, как из-за конфликта с фанатами из клуба ушел Марсело Гарсия Тораль.

Временным наставником назначен Жак Абардонадо.

Как сообщает Foot Mercato, одним из кандидатов на вакантную должность стал экс-коуч сборной Италии Роберто Донадони. Он также известен по работе в "Наполи", "Дженоа" и ряде других итальянских клубов.

В настоящее время 60-летний специалист находится без контракта. Последним его клубом был "Шэньчжэнь", с которым он работал в сезоне 2019/20.

Ранее Министр спорта Франции призвала запретить фанатам "ПСЖ", оскорблявших марсельцев, посещать матчи.