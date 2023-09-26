Марсель собирается пригласить экс-тренера ПСЖ

"Марсель" находится в поисках главного тренера после ухода с должности Марселино Гарсии Тораля.

После поражения в 6-м туре Лиги 1 от "ПСЖ" (0:4) руководство клуба связывалось с представителями Кристофа Галтье, который является одним из кандидатов в замену Марселино.

Вариант из Гальтье в качестве главного тренера "Марселя" рассматривался еще летом после отставки Игоря Тудора. Отмечается, что самому Кристофу интересен проект клуба.

Последним местом работы Гальтье был "ПСЖ", уволивший тренера в июле этого года. Кристоф возглавлял парижан с лета 2022-го.