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Марсель собирается пригласить экс-тренера ПСЖ
Он уже давно рассматривается клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" находится в поисках главного тренера после ухода с должности Марселино Гарсии Тораля.
После поражения в 6-м туре Лиги 1 от "ПСЖ" (0:4) руководство клуба связывалось с представителями Кристофа Галтье, который является одним из кандидатов в замену Марселино.
Вариант из Гальтье в качестве главного тренера "Марселя" рассматривался еще летом после отставки Игоря Тудора. Отмечается, что самому Кристофу интересен проект клуба.
Последним местом работы Гальтье был "ПСЖ", уволивший тренера в июле этого года. Кристоф возглавлял парижан с лета 2022-го.
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