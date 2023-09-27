Франция
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Защитник ПСЖ выбыл до конца года. Он не играл с апреля
Придется сделать операцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" потерял Нуну Мендеша ещё на 4 месяца. У португальца повреждение задней поверхности бедра.
После детального обьследования области клуб принял решение отправить португальца на операцию в Финляндию.
Последний матч Мендеш сыграл 30-го апреля против "Лорьяна" (3:1). С тех пор защитник восстанавливался от разнообразных травм.
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Источник:psg.fr
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