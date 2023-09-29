  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком Ниццы ведут переговоры
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком Ниццы ведут переговоры

Франция
(1 голосов)

Игрок Ниццы Алексис Бека-Бека готов покончить с собой

Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком Ниццы ведут переговоры

getty images

UA-Футбол
Новина українською

По данным RMC Sport и других французских медиа, прямо сейчас 22-летний футболист угрожает броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. Его высота - 100 метров.

С ним ведут переговоры, клуб отправил на место психолога, там дежурят все возможные экстренные службы. "Ницца" только что отменила все сегодняшние пресс-мероприятия. Игроки (в частности, Кефрен Тюрам) пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая, как ожидается, прибудет к виадуку.

Движение по виадуку перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка.

По теме
yellow-arrow
Защитник ПСЖ выбыл до конца года. Он не играл с апреля
yellow-arrow
Официально. Гаттузо – новый главный тренер Марселя
yellow-arrow
Гаттузо возглавит кризисного гранда Лиги 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.09.2023 в 14:18
Слишком много денех на банковском счету?
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
29.09.2023 в 14:12
А що передувало цьому вчинку?
Ответить
0
0
SSFC (Белозерье)
29.09.2023 в 14:02
Ну не стрибне і що далі?....Навряд проблема вирішиться, бо якщо піти на поступки то всі свої проблеми він буде намагатись вирішити таким методом, на додачу на нього повішають всі витрати пов'язані з задіяними службами, перекритим рухом, у футбол не гратиме, покине дівчина...і завтра вже будемо читати як він розплескався...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде