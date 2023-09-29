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Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком Ниццы ведут переговоры
Игрок Ниццы Алексис Бека-Бека готов покончить с собой
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По данным RMC Sport и других французских медиа, прямо сейчас 22-летний футболист угрожает броситься с автомобильного виадука Маньян, расположенного рядом с Ниццей. Его высота - 100 метров.
С ним ведут переговоры, клуб отправил на место психолога, там дежурят все возможные экстренные службы. "Ницца" только что отменила все сегодняшние пресс-мероприятия. Игроки (в частности, Кефрен Тюрам) пытались связаться с девушкой Бека-Бека, которая, как ожидается, прибудет к виадуку.
Движение по виадуку перекрыто. Из-за этого образовалась 5-километровая пробка.
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