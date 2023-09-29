Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

"Страсбур" Эдуарда Соболя принимает в домашних стенах "Ланс". Хозяева идут на 6-й строчке в турнирной таблице, в то время как гости плетутся на 16-й позиции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 29 сентября.

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Чемпионат Франции. 7-й тур.

29 сентября. 22:00. Страсбург. "Стад де ла Мено"

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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