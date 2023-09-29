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Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
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Включайте в 22:00

Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Страсбур" Эдуарда Соболя принимает в домашних стенах "Ланс". Хозяева идут на 6-й строчке в турнирной таблице, в то время как гости плетутся на 16-й позиции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 29 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Франции. 7-й тур.

29 сентября. 22:00. Страсбург. "Стад де ла Мено"

Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Трансляция матча Страсбур - Ланс
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Лига 1 Страсбур Чемпионат Франции Ланс смотреть футбол онлайн
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