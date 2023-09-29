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Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Включайте в 22:00
Getty Images/Global Images Ukraine
"Страсбур" Эдуарда Соболя принимает в домашних стенах "Ланс". Хозяева идут на 6-й строчке в турнирной таблице, в то время как гости плетутся на 16-й позиции.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 29 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 3.
Чемпионат Франции. 7-й тур.
29 сентября. 22:00. Страсбург. "Стад де ла Мено"
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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