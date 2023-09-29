  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент Ниццы прокомментировал попытку самоубийства Бека-Бека: Прежде всего, мы испытываем облегчение
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ниццы прокомментировал попытку самоубийства Бека-Бека: Прежде всего, мы испытываем облегчение

Франция
(1 голосов)

Всё обошлось

Президент Ниццы прокомментировал попытку самоубийства Бека-Бека: Прежде всего, мы испытываем облегчение

Фото: twitter.com/ogcnice

Новина українською

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер высказался по поводу попытки самоубийства Алексиса Бека-Бека. Футболиста сняли с моста спустя два часа переговоров.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.

Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – сказал Жан-Пьер Ривер.

Напомним, что днем Бека-Бека взобрался на автомобильный виадук и угрожал сброситься с него. Полиция вела переговоры и спустя два часа пожарные сняли его с опасного места. Сейчас Бека-Бека в безопасности.

По теме
yellow-arrow
Ждем Соболя. Страсбур – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
yellow-arrow
Президент ПСЖ: Суперлига – это шутка. Ювентус уже вышел, Барса и Реал должны сделать то же самое
yellow-arrow
Бека-Бека угрожает прыгнуть с моста высотой 100 метров. С хавбеком Ниццы ведут переговоры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Алексис Бека-Бека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ogcnice.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде