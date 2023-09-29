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Президент Ниццы прокомментировал попытку самоубийства Бека-Бека: Прежде всего, мы испытываем облегчение
Всё обошлось
Фото: twitter.com/ogcnice
Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер высказался по поводу попытки самоубийства Алексиса Бека-Бека. Футболиста сняли с моста спустя два часа переговоров.
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"Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.
Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – сказал Жан-Пьер Ривер.
Напомним, что днем Бека-Бека взобрался на автомобильный виадук и угрожал сброситься с него. Полиция вела переговоры и спустя два часа пожарные сняли его с опасного места. Сейчас Бека-Бека в безопасности.
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