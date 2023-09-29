Президент Ниццы прокомментировал попытку самоубийства Бека-Бека: Прежде всего, мы испытываем облегчение

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер высказался по поводу попытки самоубийства Алексиса Бека-Бека. Футболиста сняли с моста спустя два часа переговоров.

"Прежде всего, мы испытываем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились.

Мы продолжим соблюдать медицинскую тайну. Просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – сказал Жан-Пьер Ривер.