Чемпион оступается в матче с аутсайдером. Клермон - ПСЖ 0:0

Лига 1, 7-й тур

Клермон-Ферран, "Габриэль Монпье"

"Клермон" - "ПСЖ" 0:0

"Клермон": Мори Диав - Максимилиано Кофрие, Анди Пельмар, Алиду Сейду - Джим Аллевин, Максим Гоналон, Жоан Гастьен, Маньин, Конате - Мухаммед Чам, Шамар Николсон

"ПСЖ": Джанлуиджи Доннарумма - Маркиньос, Милан Шкриньяр, Перейра - Барколя, Руис, Витинья, Ашраф Хакими - Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Мбаппе

К поединку соперники подходили в разных статусах. "Клермон" откровенно проваливает начало сезона. Поражение от "Гавра" в минувшее воскресенье стало пятым за шесть туров. Неудивительно, что команда единолично замыкает турнирную таблицу. "Клермон" пропускал в среднем по два мяча за игру, и это худший показатель в чемпионате. А по количеству забитых голов хуже был только "Лион". С таким багажом хозяева подошли к матчу с "ПСЖ".

"ПСЖ", напротив, постепенно набирает форму. Даже после неожиданного домашнего поражения от "Ниццы" парижане собрались и довольно легко переиграли дортмундскую "Боруссию" (2:0), а затем уничтожили "Марсель" (4:0) во французском классико. И это при том, что в дебюте прошлой игры травму получил Килиан Мбаппе. Несмотря на статус и положение соперника Луис Энрике выпускает Килиана в основе.

Несмотря на последнюю позицию в чемпионате, перед матчем наставник парижан обратил внимание и на некоторые положительные характеристики в игре соперника, так он отметил, что "Клермон" один из лидеров в Лиге 1 по владению мячом.

Первые пятнадцать минут матча команды нащупывали подход к обороне соперника, "ПСЖ" не включал своих мощностей и давал футболистам "Клермона" возможность подходить достаточно близко к собственным воротам.

Открывать счет мог Усман Дембеле уже на 18 минуте матча, Мбаппе на скорости прошел по флангу и отдал партнеру на линию штрафной площади - Дембеле пробил в касание, не хватило совсем немного.

Похоже этот момент заставил проснуться хозяев и они начали с новыми силами выбегать в опасные контратаки. "ПСЖ" на это отвечал, свои моменты имели и Мбаппе и Коло-Муани, но надежно играл голкипер Мори Диав.

Если анализировать первый тайм, то следует отметить и игру "Клермона", который совсем не выглядел командой со дна турнирной таблицы и сильную зависимость "ПСЖ" от формы Мбаппе. Было похоже на то, что Килиан после полученного повреждения в последнем матче не чувствует себя на все сто процентов.

В начале второго тайма "Клермон" едва не шокировал парижан, Доннарума записал на свой счет несколько хороших сейвов. "ПСЖ" тоже имел моменты, но мяч упорно не хотел сегодня залетать в сетку ворот команд. Свой шанс забивать получил Мбаппе, но стойка спасла ворота Диава.

Луиса Энрике такая игра команды не устраивала. Уже на 63 минуте тренер делает двойную замену, меняет Барколя на Рамуша, а вместо Витиньи выпускает Заира-Эмери. Наставник пытался усилить атакующую силу команды. "ПСЖ", что естественно, много владел мячом, подопечные Энрике шли большими силами в атаку, однако хозяева не давали много пространства парижанам у собственных ворот. "Клермон" играл отчаянно и собранно в защите.

В концовке матча Диава совершил несколько сэйвов, которые подарили этот результат в итоге. "Клермон", в общем, полностью заслужил на ничью, команда не отсиживалась в защите все 90 минут, а старалась играть в свою игру против грозного соперника. Неоднозначный результат для "ПСЖ", моментов создано много, но не хватает реализации, к игре в защите тоже были вопросы.