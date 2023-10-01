Герой матча. Голкипер Авранша потянул пенальти и через несколько минут забил победный гол – ВИДЕО

В матче восьмого тура третьего французского дивизиона "Авранш" встречался с ФК "ГОАЛ". Поединок завершился со счётом 1:1.

"ГОАЛ" забил первый гол во встрече на 65-й минуте, а на 90-й не реализовал пенальти. Распентино решил пробить паненкой, однако вратарь Антони Бев прочел замысел нападающего.

Более того, в компенсированное время "Авранш" сравнял цифры на табло именно благодаря своему голкиперу. Бев головой замкнул подачу своего партнера по стандарту.

Это первый гол 35-летнего Бева в его профессиональной карьере.

Добавим, что благодаря ничьей “Авранш” покинул зону вылета. В настоящее время команда находится на 11 месте, опережая “ГОАЛ”, который расположился на 12 позиции. У обоих коллективов одинаковое количество очков (по 9).