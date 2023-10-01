Энрике о 0:0 ПСЖ с Клермоном: Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол

Луис Энрике пожаловался на качество поля после игры с "Клермоном". "Клермон" и "ПСЖ" (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.

"Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и "Клермона", и "ПСЖ".

Матч получился достаточно открытым. "Клермон" мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

"ПСЖ" мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат", - сказал главный тренер парижан Луис Энрике.