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Энрике о 0:0 ПСЖ с Клермоном: Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол

Франция
(1 голосов)

Энрике нашел причину неудачи ПСЖ

Энрике о 0:0 ПСЖ с Клермоном: Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Луис Энрике пожаловался на качество поля после игры с "Клермоном". "Клермон" и "ПСЖ" (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.

"Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и "Клермона", и "ПСЖ".

Матч получился достаточно открытым. "Клермон" мог одержать победу, имея два явных голевых момента.

"ПСЖ" мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат", - сказал главный тренер парижан Луис Энрике.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport

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