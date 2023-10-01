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Энрике о 0:0 ПСЖ с Клермоном: Состояние поля повлияло на результат. Оно не создавало хороших условий для игры в футбол
Энрике нашел причину неудачи ПСЖ
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луис Энрике пожаловался на качество поля после игры с "Клермоном". "Клермон" и "ПСЖ" (0:0) сыграли вничью в матче Лиги 1.
"Командам пришлось играть на поле, которое не создавало хороших условий для игры в футбол. Это касается и "Клермона", и "ПСЖ".
Матч получился достаточно открытым. "Клермон" мог одержать победу, имея два явных голевых момента.
"ПСЖ" мог победить при шести или семи очевидных голевых моментах. Но состояние поля повлияло на результат", - сказал главный тренер парижан Луис Энрике.
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