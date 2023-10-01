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Лига 1. Ницца и Брест упустили шанс на лидерство, Лион ушёл на дно

Франция
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Ницца и Брест остались позади Монако

Лига 1. Ницца и Брест упустили шанс на лидерство, Лион ушёл на дно

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace

Новина українською

Лига 1. 7-й тур

Ницца – Брест 0:0

Реймс – Лион 2:0

Голы: Мунеци 45, Абдельхамид 71

Гавр – Лилль 0:2

Голы: Жегрова 40, Салмье 52 (аг)

Тулуза – Метц 3:0

Голы: Шмидт 31, Даллинга 43, Магри 82

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