Франция
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Лига 1. Ницца и Брест упустили шанс на лидерство, Лион ушёл на дно
Ницца и Брест остались позади Монако
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace
Лига 1. 7-й тур
Ницца – Брест 0:0
Реймс – Лион 2:0
Голы: Мунеци 45, Абдельхамид 71
Гавр – Лилль 0:2
Голы: Жегрова 40, Салмье 52 (аг)
Тулуза – Метц 3:0
Голы: Шмидт 31, Даллинга 43, Магри 82
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