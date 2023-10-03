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Игнатенко отдал первый в сезоне ассист за Бордо
Первое результативное действие в сезоне Лиги 2
instagram.com/danyaignatenkoo97
Полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко сделал первое в сезоне результативное действие - отдал результативный пас в матче с "Каном". Гол с передачи Даниила забил Зурико Давиташвили.
Украинец исполнил точнейший пас, который вывел Давиташвили 1 в 1. Грузин реализовал момент.
В этом сезоне Игнатенко провел за "Бордо" 6 матчей в Лиге 2.
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