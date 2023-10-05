Журналист Риоло: Если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа

Вчера "ПСЖ" разгромно проиграл "Ньюкаслу" (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе нанес 1 удар по воротам (не в створ), один раз пошел в дриблинг (неудачно) и совершил 51 касание мяча (меньше только у Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани).

"Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать".

Из-за отстранения у Мбаппе была ужасная подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.

Если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.

Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду", - сказал журналист в эфире RMC Sport.