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Журналист Риоло: Если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа
Журналист Даниэль Риоло резко раскритиковал образ жизни Килиана Мбаппе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "ПСЖ" разгромно проиграл "Ньюкаслу" (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Мбаппе нанес 1 удар по воротам (не в створ), один раз пошел в дриблинг (неудачно) и совершил 51 касание мяча (меньше только у Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани).
"Помню знаменитую прошлогоднюю фразу Мбаппе, направленную на Неймара: "Надо хорошо есть, хорошо спать".
Из-за отстранения у Мбаппе была ужасная подготовка к сезону. Когда ты так готовишься, то показываешь на поле меньше.
Если в чем-то Мбаппе и становится лидером, то это в самых развратных вечеринках Парижа на данный момент. Вечеринки, которые устраивает Мбаппе, и репутация, которую он создал себе по всему Парижу, о которой говорят все... Ему стоит быть очень осторожным, потому что эффекта ждать долго не придется.
Обратите внимание на то, во что превращается Мбаппе. И следите за тем, что люди начинают говорить о нем повсюду", - сказал журналист в эфире RMC Sport.
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