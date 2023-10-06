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Команда Соболя. Страсбур - Нант. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Страсбур - Нант: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
F. Porcu/L'Équipe
Лига 1 не очень популярна среди рядовых украинских ценителей футбола, но когда речь идет о матче с участием команды украинца, то это интересно. "Страсбур" примет "Нант" – это восьмой тур Лиги 1.
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Лига 1
"Страсбур" 22:00 "Нант"
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Страсбур - НантСмотреть трансляцию
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