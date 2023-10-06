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Команда Соболя. Страсбур - Нант. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Страсбур - Нант: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Команда Соболя. Страсбур - Нант. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

F. Porcu/L'Équipe

UA-Футбол
Новина українською

Лига 1 не очень популярна среди рядовых украинских ценителей футбола, но когда речь идет о матче с участием команды украинца, то это интересно. "Страсбур" примет "Нант" – это восьмой тур Лиги 1.

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Лига 1

"Страсбур" 22:00 "Нант"

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу Страсбур - Нант
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