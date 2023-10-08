Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Дебютный успех Гаттузо и утраченная победа Гроссо
Результативный игровой день во Франции
Лига 1. 8-й тур
Марсель – Гавр 3:0
Голы: Санганте 18 (аг), Обамеянг 21, Сарр 84
Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба (Надир, 88), Балерди, Мурильо, Ронжье, Харит (Витинья, 79), Унаи (Кондогбиа, 74), Сарр (Согло, 89), Ндиай (Меите, 89), Обамеянг
Гавр: Дема, Эль-Хаджам, Льорис, Санганте, Опери, Него (Алиуи, 59), Туре (Мбемба, 85), Ндиайе, Кешта (Кузяев, 59), Казимир (Сумаре, 70), Байо (Грансир, 70)
Удаление: Ндиайе 40
Лион – Лорьян 3:3
Голы: Нуама, 21, Ляказетт 22 (п), 41 – Крупи 16, 54, Йонгва 79
Лион: Антони Лопеш, Мата, Ловрен, О'Брайен, Тальяфико, Какре (Шерки, 88), Альверо (Лепенан, 60), Нуама (Кумбеди, 71), Ляказетт, Диавара (Толиссо, 60), Жеффиньо (Балде, 59)
Лорьян: Мвого, Ле Бри (Калулу, 87), Лапорт (Менди, 46), Тальби, Туре, Йонгва, Абержель, Февр, Понко (Бакайоко, 46), Крупи (Мбаке Ндиайе, 77), Тосин (Мвука, 90)
Брест – Тулуза 1:1
Голы: Сатриано 90 – Магри 27
Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Мартен (Маньетти, 63), Ле-Мелу, Дель Кастийо (Перейра Лаже, 86), Камара (Думбия, 46), Ле Дуарон (Сатриано, 64), Мунье (Браими, 75)
Тулуза: Рест, Кебен (Деслер, 70), Николайсен, Коста, Диарра (Суасо, 62), Деннум (Сьерро, 69), Спирингс, Кассерес, Жанро, Магри (Сесар Хелаберт, 84), Беграуи (Даллинга, 62)
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