  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Дебютный успех Гаттузо и утраченная победа Гроссо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Дебютный успех Гаттузо и утраченная победа Гроссо

Франция
(1 голосов)

Результативный игровой день во Франции

Лига 1. Дебютный успех Гаттузо и утраченная победа Гроссо

Новина українською

Лига 1. 8-й тур

Марсель – Гавр 3:0

Голы: Санганте 18 (аг), Обамеянг 21, Сарр 84

Марсель: Лопес, Клосс, Мбемба (Надир, 88), Балерди, Мурильо, Ронжье, Харит (Витинья, 79), Унаи (Кондогбиа, 74), Сарр (Согло, 89), Ндиай (Меите, 89), Обамеянг

Гавр: Дема, Эль-Хаджам, Льорис, Санганте, Опери, Него (Алиуи, 59), Туре (Мбемба, 85), Ндиайе, Кешта (Кузяев, 59), Казимир (Сумаре, 70), Байо (Грансир, 70)

Удаление: Ндиайе 40

Лион – Лорьян 3:3

Голы: Нуама, 21, Ляказетт 22 (п), 41 – Крупи 16, 54, Йонгва 79

Лион: Антони Лопеш, Мата, Ловрен, О'Брайен, Тальяфико, Какре (Шерки, 88), Альверо (Лепенан, 60), Нуама (Кумбеди, 71), Ляказетт, Диавара (Толиссо, 60), Жеффиньо (Балде, 59)

Лорьян: Мвого, Ле Бри (Калулу, 87), Лапорт (Менди, 46), Тальби, Туре, Йонгва, Абержель, Февр, Понко (Бакайоко, 46), Крупи (Мбаке Ндиайе, 77), Тосин (Мвука, 90)

Брест – Тулуза 1:1

Голы: Сатриано 90 – Магри 27

Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Мартен (Маньетти, 63), Ле-Мелу, Дель Кастийо (Перейра Лаже, 86), Камара (Думбия, 46), Ле Дуарон (Сатриано, 64), Мунье (Браими, 75)

Тулуза: Рест, Кебен (Деслер, 70), Николайсен, Коста, Диарра (Суасо, 62), Деннум (Сьерро, 69), Спирингс, Кассерес, Жанро, Магри (Сесар Хелаберт, 84), Беграуи (Даллинга, 62)

По теме
yellow-arrow
Данило Игнатенко в Бордо получит нового тренера
yellow-arrow
Чтобы избавиться от финансовых проблем, Лиону придется продать свою арену
yellow-arrow
Лига 1. Монако сохраняет лидерство, Ницца продолжает преследование соседей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорьян Лион Монпелье Брест Марсель Тулуза Гавр Клермон (Клермон-Ферран)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде